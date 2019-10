Dennis quis dar 'chapada' ao Real Madrid com festejo à Ronaldo: «Para verem o que perderam»

Emmanuel Dennis viveu ontem uma noite para não esquecer. O avançado nigeriano do Club Brugge bisou no Santiago Bernabéu no encontro da 2.ª jornada da Liga dos Campeões que terminou empatado e acabou a festejar o segundo golo de uma forma que todos os adeptos do futebol conhecem ... especialmente os do Real Madrid: à Ronaldo."Gosto do Cristiano e, para mim, é o melhor jogador do Mundo. Fiquei triste quando saiu do Real Madrid e celebrei assim os meus golos para mostrar o que perderam", disse à RTL no final do encontro abordando também a promessa que tinha feito antes do jogo que se marcasse no Bernabéu faria uma tatuagem: "Farei duas, então", afirmou bem-disposto."Estou feliz por ter marcado dois golos. Queríamos ganhar o jogo e não estivemos longe de o conseguir, mas temos de nos conformar com 1 ponto, que já é um bom resultado. Foi um esforço de toda a equipa, não seria justo dizer que o resultado se deve aos meus golos", concluiu.