Dominadores dos prémios de melhor jogador do Mundo na última década, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continua de mão dada no que a registos goleadores diz respeito. E precisamente um mês depois de o português ter chegado aos 100 golos na Liga dos Campeões com a camisola do Real Madrid , agora foi a vez do argentino também chegar à centena de tiros certeiros pelo seu Barcelona, graças ao bis apontado frente ao Chelsea Ainda assim há uma pequena diferença entre CR7 e Messi: o português tem um total de 117 golos marcados, já que antes de marcar pelo Real Madrid também tinha feito o gosto ao pé pelo Manchester United. De resto, refira-se que Messi tem 123 jogos disputados, enquanto que Ronaldo tem 148.

Autor: Fábio Lima