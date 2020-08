Diego Simeone: «Fizemos tudo o que era possível mas isto era tudo o que tínhamos»

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, estava resignado com a derrota diante do Leipzig por 2-1, que culminou com a eliminação dos espanhóis da prova.





"Agora toca a levantarmo-nos e preparar o ano que vem. Gostei muito do adversário. É decidido, com vitalidade, entusiasmo e frescura. Custou-nos a nós. Estou convencido que fizemos tudo o que era possível, mas isto era tudo o que tínhamos. Calhou-nos perder", disse o técnico, após o encontro.