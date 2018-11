Direita do Barcelona é de Semedo

O azar de uns é a sorte de outros. A lesão de Sergi Roberto diante do At. Madrid (1-1), no domingo, que deixa o espanhol de fora durante cerca de um mês, torna Nélson Semedo indiscutível no posto de lateral-direito. Assim, o português volta hoje, diante do PSV, a entrar nas contas de Ernesto Valverde para a Champions.

Até agora, na presente edição, o ex-jogador do Benfica só tinha sido titular em Londres, frente ao Tottenham, cumprindo apenas mais 18 minutos, no Camp Nou, perante o Inter.

No entanto, o lateral merece confiança absoluta do treinador para a partida na Holanda. "Desde que chegou, Semedo teve uma evolução impressionante, sobretudo no aspeto ofensivo. É um jogador rapidíssimo", destacou Valverde, durante a conferência de antevisão.

De resto, os blaugrana podem hoje garantir o primeiro lugar numa fase de grupos pelo 12º ano consecutivo, numa altura em que somam três jogos seguidos sem ganhar. Do outro lado, Mark van Bommel desvaloriza essa série. "Não são resultados normais, mas não creio que estejam em crise", realçou o treinador do PSV, que, como futebolista, chegou a passar pelo Barcelona.