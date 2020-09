Diretor desportivo do B. Dortmund diz que "faltam requisitos legais" para a Champions

A menos de um mês do arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões - a primeira jornada está agendada para 20 de outubro -, o diretor desportivo do Borussia Dortmund mostra-se preocupado. A pandemia de Covid-19 em algumas regiões da Europa continua a alarmar as autoridades e, além de colocar em risco a realização dos jogos, poderá obrigar a que alguns clubes cumpram quarentena no regresso aos próprios países. Mesmo depois de a Supertaça Europeia, em Budapeste, ter tido presença de público nas bancadas, o cenário não convence Michael Zorc.





"Se jogarmos numa zona de risco na quarta-feira, o que provavelmente irá acontecer em mais de metade das principais cidades europeias envolvidas, deverão ser criadas bases para que podermos voltar a jogar no sábado para a Bundesliga", explicou o responsável ao jornal 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.Perante a incerteza, Zorc defende que a prova milionária ainda não deve arrancar porque "ainda faltam os requisitos legais para jogar estes jogos".