Dois portugueses na equipa da semana da Liga dos Campeões

João Cancelo e João Mário integram a equipa da semana da Liga dos Campeões. O defesa marcou um dos golos na vitória do Barcelona diante do FC Portoe ainda fez uma assistência para João Félix, ao passo que o médio assinou um hat-trick, mas não conseguiu evitar o empate do Benfica diante do InterCom base nos encontros realizados terça e quarta-feira, que fecharam a 5.ª jornada da fase de grupos, a UEFA divulgou a equipa da semana que, além dos dois portugueses, integra os seguintes jogadores:Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Lewin Blum (Young Boys), Hakim Ziyech (Galatasaray), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Gabriel Jesus (Arsenal) e Ciro Immobile (Lázio).