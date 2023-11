Donnarumma à espera do inferno

Donnarumma já teve um vislumbre do que vai acontecer hoje. Em setembro, em jogo da seleção disputado no San Siro, o guarda-redes foi assobiado durante 90 minutos. Os adeptos não esquecem a saída do ex-capitão do Milan para o PSG em 2021 a custo zero, tornando-se deste então uma pessoa ingrata em Milão. É apelidado de traidor.

Apesar do mau momento que a equipa atravessa, a imprensa italiana dá conta que a claque do clube está mais preocupada no protesto pacífico ao seu ex-jogador. Vão exibir camisolas personalizadas, tarjas e vão lançar notas falsas de dólares, uma referência à alcunha com que Donnarumma foi batizado após rumar ao endinheirado emblema de Paris: o ‘Dollarumma’.

O Milan de Leão vai precisar de um forte apoio para fintar a crise: somam três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. “Contra a Udinese [desaire por 1-0] dececionamos todos, quem nos assobiou fez bem”, disse Stefano Pioli na antevisão. “Treino uma equipa com grande responsabilidade. Se falarmos da Liga dos Campeões, este é certamente um jogo decisivo”, sublinhou.

A atravessar um bom momento está o PSG que soma cinco triunfos seguidos, um deles frente ao Milan (3-0) no Parque dos Príncipes. “Estou muito feliz com a postura da equipa e muito otimista para este jogo”, referiu o técnico Luis Enrique. Nuno Mendes e Danilo estão lesionados, enquanto Vitinha e Gonçalo Ramos poderão ser opção nos parisienses para o duelo de hoje.