Douglas Santos: «Villas-Boas? Nós estudamos sempre os nossos adversários»

Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit, afirmou que a concentração da equipa russa foi o fator determinante para, no duelo desta quarta-feira, para a Liga dos Campeões."A concentração fez a diferença. O facto de ficarmos com a posse de bola fez com que não corrêssemos muito com a bola no pé. Sabíamos as opções que iriam surgir durante a partida e, graças a deus, conseguimos a vitória. Conseguimos fazer o nosso jogo, melhorar a nossa saída de bola e isso ajudou-nos muito", afirmou o brasileiro, em declarações à Eleven Sports.Douglas esteve sob orientação de André Villas-Boas, quando o treinador português orientou a formação russa, entre 2014 e 2016. Questionado sobre o facto de ter pedido informações ao antigo técnico, Douglas Santos apenas disse que o Zenit sabia como o Benfica ia jogar. "Nós estudamos sempre os nossos adversários [risos]. Sabíamos como o Benfica vinha jogar, sabíamos que tinha uma boa equipa e superámo-nos. Este jogo foi a chave para podermos continuar na champions. Há que continuar neste ritmo que coisas boas vão acontecer-nos", frisou.O triunfo convincente (3-1) sobre as águias, deixou os russos bem encaminhados para a qualificação para a próxima fase. E, apesar de terem sido apelidados como a equipa mais fraca do pote 1, Douglas Santos bate o pé e diz que não se trata "se uma equipa é de maior ou menor dimensão"."Hoje, no futebol, não há equipas fracas. O futebol evoluiu muito. A tática prevalece. Não importa se uma equipa é de maior ou menor dimensão. O Zenit é grande e mostrou isso hoje dentro de campo", concluiu.