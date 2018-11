Dragão rendido ao herói de Paris

Corria o minuto 71 quando o 4º árbitro levantou a placa a anunciar a saída do número 24 do Lokomotiv. E eis que, de forma completamente espontânea, as bancadas do Dragão se levantaram para ovacionar Eder, o herói de Paris e que para sempre vai ficar recordado como tal. Aquele golo que valeu o Europeu a Portugal continua na memória de todos e ontem, aproveitando a presença do avançado no Porto, os adeptos dos dragões prestaram-lhe uma espécie de tributo. Bem merecido, diga-se.

No final, Eder falou sobre o momento e agradeceu a ovação de que foi alvo no Dragão. "Foi muito bom voltar a Portugal e receber os aplausos. Agradeço o carinho que me deram, fico muito feliz", referiu o internacional português.

Sobre a partida, que terminou com uma pesada derrota do Lokomotiv, Eder lamentou os muitos erros cometidos, ao contrário da força demonstrada pelo seu adversário. "O FC Porto é uma equipa muito forte, que comete poucos erros. Nós, pelo contrário, pecámos pelos muitos erros que cometemos. Tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos concretizar e saímos daqui com um resultado pesado", considerou o dianteiro, que deixou ainda elogios à postura do FC Porto: "Trata-se de uma equipa competitiva, guerreira, muito à imagem do seu treinador. Joga bom futebol e tem uma garra enorme. A nossa intenção passava por igualar essa garra e essa qualidade, sabíamos que só assim poderíamos levar daqui um resultado. Infelizmente não conseguimos ser tão fortes como eles."