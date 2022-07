Dudelange de Carlos Fangueiro em vantagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sonho de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões está bem vivo para o Dudelange de Carlos Fangueiro. Depois de ultrapassar o Tirana, a turma luxemburguesa – com o técnico português na bancada por castigo – garantiu ontem um triunfo importante, por 1-0, na Arménia, em casa do Pyunik, na 1ª mão da 2ª pré-eliminatória. O golo foi apontado por Samir Hadji – filho de Mustapha Hadji (ex-Sporting) –, de penálti (72’). Manuel da Costa, Mohcine Hassan, Bruno Freire, Francisco Ninte foram outros jogadores com ligações a Portugal que alinharam pelos campeões luxemburgueses.

A vez de Pedro Martins

Hoje há mais jogos em agenda, com destaque para o Olympiacos de Pedro Martins que visita os israelitas do Maccabi Haifa. “Não importa se falhámos o objetivo no ano passado e fomos eliminados [em 2021/22, o Olympiacos caiu na 3ª pré-eliminatória ]. Este ano é diferentes. Nestes jogos, a base para o sucesso é a organização e disciplina”, disse o técnico luso.