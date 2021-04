Duelo entre FC Porto e Chelsea bastante equilibrado nas apostas

O duelo entre FC Porto e Chelsea apenas arranca pelas 20 horas, mas já mexe nas casas de apostas. Segundo os dados da Betano, até poucas horas antes do arranque da partida havia um certo equilíbrio nas apostas registadas quando ao vencedor do encontro, com o Chelsea a contar com 47% das previsões a seu favor, contra os 45% do FC Porto. No que a goleadores diz respeito, Moussa Marega deposita 21% das previsões de marcar na partida, logo seguido por Pepe, Olivier Giroud e Jesús Corona.





Note-se que no que ao vencedor da prova diz respeito os dragões são a terceira equipa com mais apostas feitas numa odd de 30,00. Os portistas estão apenas atrás de Bayern Munique e Manchester City neste particular. 76% dessas apostas foram feitas depois da eliminação da Juventus, nos oitavos de final da prova.