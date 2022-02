Dusan Tadic viu jogo do Benfica e deixa elogio: «É um bom adversário»

O capitão do Ajax, Dusan Tadic, já teve a oportunidade de ver o Benfica e acredita que vai ter um duro desafio pela frente na quarta-feira, na 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Ainda assim, o extremo está confiante no apuramento."Vi um pouco do Benfica", começou por dizer, à 'ESPN', em alusão ao empate das águias, a dois golos, frente ao Boavista. "É um bom adversário, mas isso faz sentido a partir do momento em que estás entre as 16 melhores equipas da Europa. Acreditamos nas nossas qualidades e temos de seguir em frente para a próxima eliminatória", frisou.O internacional sérvio, de 33 anos, é um dos elementos indiscutíveis da equipa de Erik ten Hag. Na presente temporada, leva nove golos e 18 assistências em 30 encontros.