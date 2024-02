Edin Terzic não espera facilidades frente ao PSV, mas atira: «Queremos muito seguir em frente»

Sebastian Kehl, diretor-desportivo do Dortmund, acusou a equipa de "arrogância" depois do empate (1-1) de sábado com o Wolfsburgo, numa mensagem que também serviu de aviso para a visita de hoje ao PSV. O técnico Edin Terzic garantiu "máximo respeito" pelos holandeses. "São rápidos, fortes no drible e criam muitas oportunidades. Têm grandes jogadores e muita confiança. Mas sou um otimista e acredito que temos as armas para ser bem-sucedidos. Não viemos cá só para desfrutar de estar nos ‘oitavos’. Queremos muito seguir em frente", lançou.

Do outro lado está o líder invicto da liga holandesa, com 20 vitórias em 22 jogos. O técnico Peter Bosz reencontra a equipa onde não foi feliz em 2017/18 – despedido ao fim de 24 jogos –, mas não pensa em vingança: "Já passou muito tempo, há poucos jogadores ou staff da minha altura. Quero reencontrar o Julian Brandt, que treinei no Leverkusen. É um excelente futebolista… não me importaria que não jogasse." Quanto ao rival, muitos elogios: "São fortes no contra-ataque, mas também no jogo posicional. Vamos precisar que o público crie uma atmosfera especial."