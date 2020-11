Edouard Mendy regressa a ‘casa’

Trocou o Rennes pelo Chelsea, em setembro, e agora está de volta à ‘casa da partida’. Edouard Mendy foi uma escolha de Petr Cech, mítico guardião dos blues – agora com outras funções nos londrinos –, e o checo, que também passou pelo Rennes, parece ter acertado em cheio. O senegalês impôs-se na baliza, só tem um golo sofrido nos últimos oito jogos e já bateu um recorde de... Cech, registado em 2004, ao não encaixar qualquer golo nos três primeiros jogos da Premier League.

Lampard conta que Mendy mantenha este rendimento, até porque quer resolver a qualificação rapidamente. “Olhei para o calendário e é brutal. Precisamos de ganhar este jogo e, se conseguirmos passar , então poderíamos fazer descansar alguns jogadores”, garantiu o técnico inglês. O Sevilha viajou para a Rússia com o mesmo sentimento: vencer para facilitar as contas do apuramento. “Cada jogo é determinante”, sublinhou Lopetegui, que não terá Acuña (lesionado).