Eintracht Frankfurt enaltece o "brilho coletivo do Sporting" na última temporada

O Eintracht Frankfurt ganhou a última Liga Europa e surgiu no pote 1 do sorteio da Liga dos Campeões, calhando em sorte ao Sporting na fase de grupos. O diretor desportivo Markus Krösche analisou os adversários e deixou elogios à formação de Rúben Amorim."Calhámos num grupo muito cativante a nível desportivo. Estamos muito ansiosos por este desafio. Como clube de topo na Premier League, o Tottenham tem uma qualidade individual extraordinária - se pensarem em Harry Kane e Son, entre outros. O Sporting brilhou com um grande coletivo na última temporada num grupo com Ajax, Borussia Dortmund e Besiktas, situação semelhante à do Marselha, que jogou de forma excecional na época passada e foi vicecampeão da Ligue 1. Apesar da força de nossos adversários, o nosso objetivo é o apuramento para os oitavos-de-final", considerou em declarações ao site dos germânicos.Já Axel Hellmann, porta-voz do conselho de administração do Eintracht, também teceu elogios à configuração do grupo onde o Sporting está inserido. "O sorteio também é positivo para os nossos adeptos porque jogamos sempre em grandes estádios e por isso podemos levar connosco um número relativamente grande de pessoas. Parece um pouco como a temporada 2018/19, quando também jogámos em Londres, Lisboa e Marselha. Esperamos adversários altamente cativantes num grupo onde tudo pode acontecer", frisou.