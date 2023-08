Emilio Butragueño: «Um grupo difícil, teremos de jogar a um grande nível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Emilio Butragueño assumiu tarefa complicada para o Real Madrid após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões , que colocou no caminho dos espanhóis o Nápoles, o Sp. Braga e o Union Berlim."É um grupo difícil. Cada noite será um desafio e teremos de jogar a um grande nível para nos qualificarmos. O Nápoles fez uma campanha magnífica. Vai ser duríssimo. O Sp. Braga e o Union Berlim são muito competitivos, apesar de nunca nos termos cruzado com eles", declarou o diretor dos merengues, que deu ainda conta de que o plantel do Real Madrid está "fechado.