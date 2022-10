Equipa do Shakhtar preocupada com situação na Ucrânia: «O pequeno-almoço parecia um funeral»

As notícias dos bombardeamentos das últimas horas levados a cabo pela Rússia em algumas das principais cidades da Ucrânia foram recebidas com muita apreensão por parte da equipa do Shakhtar, que amanhã defronta o Real Madrid, na Polónia, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O jornal 'As' falou com um dos elementos da equipa, que revelou a preocupação que nesta altura reina entre jogadores, equipa técnica e staff. A ofensiva russa atingiu Lviv - a cidade onde a equipa tem a sua base de operações - e Kiev - onde residem a maioria das famílias - e há muito nervosismo no ar."As caras esta manhã, durante o pequeno-almoço, estavam sérias, quase parecia um funeral", contou fonte do clube ucraniano ao jornal de Madrid."O ambiente é mais preocupante do que de costume, vamos ver como isso afeta a equipa amanhã", acrescenta a mesma fonte.Todos tentam saber através do telemóvel como estão os familiares na Ucrânia. A equipa está instalada num hotel na Polónia, desde que na semana passada regressou do Santiago Bernabéu, onde perdeu, por 2-1, e ninguém conseguiu reencontrar familiares e amigos.