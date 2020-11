«Era preciso um lance de campeão e chegou um tal de Ronaldo»: o que dizem os italianos de CR7

A Juventus precisava de uma vitória na receção aos húngaros do Ferencváros para confirmar a sua passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e foi o que fez (2-1).





LÁ PARA DENTRO CRISTIANOOOO! Bomba de pé esquerdo do português a colocar a Juve novamente no jogo ? #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/6fZYbnewTI — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 24, 2020

Após um início de partida em que a formação da Hungria adiantou-se, surpreendentemente, na frente, os bianconeri necessitavam de alguém que colocasse a equipa na rota dos 'oitavos' e foi aí que apareceu Cristiano Ronaldo. O português aproveitou um passe de Cuadrado e, ainda fora da grande área adversária,, golo que deu início àda 'Vecchia Signora', confirmada pelo espanhol Álvaro Morata, já nos descontos."Não aceitou bem a desvantagem no marcador e pediu mais aos companheiros. Depois de um golo não validado, CR7 encontrou o caminho para o primeiro esta época na Liga dos Campeões com um grande remate com o pé esquerdo.""Era precisa uma jogada de campeão para a Juventus dar a volta ao resultado e chegou um tal de Cristiano Ronaldo: aos 33 minutos, o português marcou mas foi assinalado fora de jogo; dois minutos depois ele recebe um passe de Cuadrado, faz a bola correr e à entrada da grande área pontapeia forte com o pé esquerdo.""O já habitual Ronaldo colocou os bianconeri de volta na partida com um grande remate de fora da grande área. Pegou na bola na direita e atirou um remate tenso que apanhou de surpresa o guarda-redes adversário.""Com Cristiano Ronaldo tudo fica mais fácil. Igualou a partida com um grande remate de fora de área, numa altura em que a Juventus perdia com a formação húngara."