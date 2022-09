Eric Dier: «Continuo sempre a acompanhar o Sporting, a equipa está em muito boas mãos»

Eric Dier vai reencontrar o antigo clube num duelo da Liga dos Campeões. O internacional inglês, de 28 anos, formado no Sporting, representa o Tottenham antecipou "um jogo muito difícil" no Estádio José Alvalade."As duas equipas ganharam o primeiro jogo. Será um bom jogo entre duas equipas que são muito competitivas. É muito especial para mim estar de volta, passei muito tempo aqui, demorou muito tempo a voltar. Preferia jogar contra outra equipa em Portugal, mas estou muito feliz por estar aqui", começou por referir, em conferência de imprensa, dando conta de que continua a acompanhar os leões.Continuo sempre a acompanhar o Sporting, a equipa está em muito boas mãos. O clube passou por um momento difícil e conseguiu sair muito bem disso. Tornaram-se numa equipa forte com um treinador jovem e ambicioso, ganharam a Liga pela primeira vez em muitos anos. Estou muito feliz por ver o clube na Champions e a lutar pelos títulos domésticos. É onde o clube deveria estar", garantiu o central inglês."Lembro-me bem dele, treinámos juntos durante alguns anos quando estivemos na camadas jovens. É um jogador cheio de talento, tecnicamente muito bom. É alguém a quem vamos ter de estar muito atentos. Tem evoluído muito desde que chegou, é difícil jogar num país e num clube diferente. Certamente só se pode sentir orgulhoso pelo seu percurso. Seleção? Depende dele, é um jogador muito talentoso, tecnicamente muito forte. Para ele seria muito bom, tem de continuar a evoluir, tem muito espaço para tal, e espera que o consiga fazer.""Respeito a opinião dele, não tenho nada a dizer se somos ou não favoritos. Para mim não me faz diferença, vai ser um jogo muito difícil.""Não tenho segredos, saí daqui há muito tempo, é uma equipa completamente diferente. Não há um jogador que seja o mesmo. Não tenho nada a dar nesse sentido."