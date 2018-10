Erik Ten Hag: «David Neres fez toda a diferença»

– Foi um jogo com muitas adversidades, não queríamos que o Benfica saísse com a bola e tivemos de ter muito cuidado porque num piscar de olhos eles já estavam na nossa baliza. Foi muito complicado travar os contra-ataques do Benfica.– Antes do intervalo estava a haver muita confusão e chamei a atenção dos meus jogadores para manter a cabeça fria e fazermos o nosso jogo. A melhor oportunidade do jogo talvez tenha sido a do Dolberg.– Lancei-o perto do final, o que foi difícil para ele. Mas ele fez toda a diferença e quero felicitá-lo por isso. A partida podia ter dado para qualquer lado mas forçámos e ganhámos. Tivemos a nossa recompensa e conseguimos os três pontos. O trabalho de equipa que fizemos foi fantástico.