Erik ten Hag: «Foi uma noite fantástica, com um resultado fantástico»

Erik ten Hag, treinador do Ajax, mostrou-se satisfeito com a vitória desta terça-feira no terreno do Tottenham , sublinhando a boa entrada da sua equipa na partida."Foi uma noite fantástica, com um resultado fantástico. Nos primeiros momentos do jogo dominámos por completo e marcámos um bom golo. Na segunda parte tivemos muito menos posse de bola mas lutámos muito. Podíamos ter estado mais próximos da bola, tê-la mais tempo e trocá-la melhor. E talvez jogar com mais calma", referiu."Foi uma pena que Neres não tenha marcado [no remate ao poste]. Em todo o caso, vencer 1-0 em casa do Tottenham é um resultado fantástico e um bom ponto de partida, mas ainda estamos a meio do caminho", acrescentou.