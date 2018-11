Erik ten Hag não descarta Benfica: «Claro que têm hipóteses»

Com o empate em casa do Benfica , o Ajax deu um passo de gigante rumo aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas o técnico Erik ten Hag deixa claro que o apuramento ainda não foi conseguido e que, por isso, o Benfica ainda está na corrida pela próxima ronda da prova mais importante de clubes da UEFA."Tivemos aqui um bom resultado. Num jogo fora, contra uma boa equipa, empatar é um bom resultado. Jogámos mal na primeira parte, com pouca crença e pressão. Na defesa estivemos mal, até com bola, houve pouco iniciativa do lado direito. A meio da segunda parte tínhamos algum controlo do jogo mas não tínhamos profundidade. Só com o pontapé livre do Yakim e do Schone é que criaríamos perigo.Começámos a perder com um erro individual na primeira parte e disse isso aos jogadores. Estávamos com pouca crença, mas elogiei os jogadores no fim, pois mereceram o que conseguiram. Quis colocar o Dolberg, mas o jogo acabou por ser um pouco caótico. O Onana conseguiu emendar o erro no último lance do jogo. Sabe que errou mas no último lance deu-nos o empate. O Ajax conseguiu melhorar muito na segunda parte.Os jogadores não são robôs mas não me estava a rever na minha equipa. O Benfica jogou bem na primeira parte e conseguimos retificar na segunda. Antes do jogo disse várias vezes que não queríamos jogar para o ponto. Queríamos ganhar aqui e carimbar a passagem aos 'oitavos'. Não gostei da atitude da equipa, com pouca crença e iniciativa aliados a erros estranhos. Em termos mentais conseguiram erguer-se na segunda parte. Antes do nosso golo já estávamos a crescer no jogo. Demonstraram caráter, mas eu quero vê-lo desde o início. A última defesa no último segundo foi fantástica... Se calhar foi simbólico."Claro que têm hipóteses. Há 6 pontos pela frente.Estamos melhor. Está tudo nas nossas mãos mas há mais dois jogos para fazer.