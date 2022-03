Erik Ten Hag: «Pode ser que o Benfica não esteja totalmente recuperado...»

Erik Ten Hag garante que o "seu" Ajax precisa de melhorar alguns aspectos no jogo de amanhã frente ao Benfica. Na antevisão do encontro da 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 20 horas, em Amesterdão, o treinador garantiu que tem toda a equipa disponível e espera que os encarnados "não estejam totalmente recuperados"."Temos de fazer o nosso jogo. Olho principalmente para nós mesmos. Há coisas que queremos fazer melhor e penso que temos uma boa chance de seguir em frente. Há coisas que precisamos de fazer melhor. Podemos melhorar com bola. Ainda podemos melhorar e já mostrámos isso. Às vezes não terminamos bem as jogadas. Se fizermos isso podemos dominar ainda mais a partida. Qualquer um quer sempre tirar o máximo. Somos uma equipa com bastante potencial. Estou ansioso pelo jogo"."Somos a melhor equipa da Holanda. Jogámos muito bem em Lisboa e há algumas coisas a melhorar. Tenho confiança que amanhã podemos seguir para a próxima eliminatória"."Se é preciso jogar muito tempo com dez jogadores, é preciso trabalhar com uma intensidade ainda mais alta. Investem muito e pode ser que não estejam totalmente recuperados para amanhã. É normal que estejam desgastados. Mas nós também temos de trabalhar"."O Ajax tem um registo bastante bom e o público estará a apoiar-nos. O mais importante é que se as substituições forem boas traremos qualidade à equipa. O que aconteceu no passado não me diz nada".