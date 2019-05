Polémica cresce: espanhóis dizem que Real Madrid negou mesmo alojamento ao Tottenham

As declarações de Pochettino que motivaram o desmentido do Real Madrid As declarações de Pochettino que motivaram o desmentido do Real Madrid

O Tottenham terá mesmo ouvido uma 'nega' do Real Madrid quando perguntou aos merengues sobre se podia alojar-se no seu centro de estágio, segundo refere o diário 'Marca'. Mauricio Pochettino tornou a questão pública e os merengues negaram tudo em comunicado , mas este jornal espanhol dá razão ao treinador dos spurs.Segundo aquela publicação, os contactos decorreram ainda antes do segundo jogo do Tottenham com o Ajax. Já a pensar na final, os ingleses perguntaram se, caso passassem, os merengues lhes cediam Valdebebas para se alojarem na capital espanhola. O Real Madrid respondeu de forma negativa e argumentou que os quartos da cidade desportiva estão personalizados pelos seus jogadores, o que tornaria impossível alguém que não eles pernoitar lá.O Tottenham acatou a explicação e reservou uma unidade hoteleira, ficando com Valdebebas apenas para treinar. Agora, perante o comunicado do Real Madrid a negar qualquer solicitação dos spurs, a equipa técnica inglesa terá ficado surpreendida e até incrédula com a reação, embora não equacione responder de forma oficial.