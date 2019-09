Espanhol Carlos del Cerro Grande nomeado para o Zenit-Benfica da Liga dos Campeões

O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi designado pela UEFA para dirigir na quarta-feira o encontro entre Zenit São Petersburgo e Benfica, da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões.





Internacional desde 2013, o árbitro espanhol vai cruzar-se pela primeira vez com a equipa principal do Benfica, informa esta segunda-feira o site da UEFA, depois de na época 2013/14 ter dirigido um jogo dos encarnados na Youth League frente aos franceses do PSG.Em novembro de 2018, Carlos Del Cerro Grande, de 43 anos, arbitrou o encontro entre Portugal e da Polónia, do grupo 3 da Liga das Nações, que a seleção campeã europeia venceu por 3-2.