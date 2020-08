Estado do relvado do Estádio da Luz preocupa UEFA

O Estádio da Luz recebeu até ao momento duas partidas da final-8 da Liga dos Campeões no espaço de dois dias (quarta e sexta-feira) e irá ser palco de mais duas (uma meia-final e a final), mas ao que parece o tapete verde do reduto do Benfica está já a acusar o 'cansaço'. De tal forma que, segundo o 'Daily Mail', a UEFA já terá pedido a RB Leipzig e Paris SG para não efetuarem o seu treino prévio ao jogo de terça-feira naquele relvado, de forma preservá-lo e mantê-lo num bom estado para os encontros que faltam disputar.





Por isso, segundo o referido jornal, tanto alemães como franceses terão de encontar novos palcos para efetuar os seus derradeiros treinos para a partida de terça-feira, da qual sairá um finalista inédito da Liga dos Campeões. Confirmado este cenário, o RB Leipzig jogará na Luz sem ter 'sentido' o tapete verde do estádio do Benfica, ao contrário do Paris SG, que já lá jogou nesta final-8 - na vitória sobre a Atalanta, por 2-1.Lembre-se que depois do jogo de terça-feira entre alemães e franceses o Estádio da Luz será novamente 'chamado' para receber uma partida no domingo, a final desta inédita final-8. Serão quatro partidas no espaço de apenas onze dias...