Esteve nos festejos da final da Liga dos Campeões? Autoridades de saúde alertam para os cuidados a ter

As Autoridades de Saúde do Norte recomendaram a vigilância de sintomas de Covid-19, durante os próximos 14 dias, para os adeptos que se reuniram para a final da Liga dos Campeões, que decorreu sábado no Porto.

Outro dos concelhos deixados pela Delegada de Saúde Regional do Norte, a "quem frequentou algum dos locais definidos para este evento ou espaços similares, com alta probabilidade de contacto" que reduza os contactos nos próximos 14 dias e que cumpra rigorosamente as medidas de prevenção, como o distanciamento físico, o uso de máscara, a ventilação dos espaços, a higiene das mãos e a etiqueta respiratória.

As Autoridades de Saúde da região Norte manterão o acompanhamento da situação epidemiológica, ajustando a intervenção em saúde pública, de acordo com a avaliação de risco.