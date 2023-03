Euforia nas bancadas antes do Benfica-Club Brugge

A noite no Estádio da Luz foi marcada por festa rija nas bancadas. Depois do Deejay Kamala ter começado por animar a noite, os jogadores proporcionaram uma exibição de luxo e empolgaram os adeptos que até já começam a pensar em comprar bilhetes para a Istambul, cidade onde se realizará a final da Liga dos Campeões a 10 de Junho. Um contraste face à noite anterior, em que foram detidos dois adeptos do Club Brugge depois de arremessarem objetos a polícias, junto ao Estádio da Luz. De acordo com fonte da PSP, dos confrontos entre adeptos dos dois clubes resultaram dois feridos que tiveram de ser hospitalizados.