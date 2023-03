Eurodeputado pretende levar caso com adeptos do Inter no Dragão para o Parlamento Europeu

O jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que o eurodeputado italiano Carlo Fidanza pretende levar a polémica que envolveu os adeptos do Inter Milão junto à entrada do Estádio do Dragão na última terça-feira, altura em que FC Porto e Inter Milão disputavam o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.De acordo com esta fonte, Carlo Fidanza esteve no Estádio do Dragão a assistir ao encontro e viu de perto centenas de adeptos nerazzurri a serem impedidos de entrarem no recinto portista, tendo demonstrado a intenção de levar a polémica ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.Recorde-se que já esta quarta-feira, a UEFA remeteu "a responsabilidade pela gestão segura dos espetadores e a política de bilhética associada" ao organizador do duelo e às autoridades competentes. "A UEFA foi informada de que um grande número de adeptos visitantes tinha comprado ingressos para setores destinados aos fãs da equipa da casa. Os regulamentos da UEFA estipulam que 5% da capacidade do estádio deve ser providenciada à equipa visitante, numa área segregada para os seus apoiantes. Medidas de mitigação foram discutidas entre os dois clubes", agregou o organismo liderado pelo esloveno Aleksander Ceferin.