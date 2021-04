Evanilson: «Fizemos dois grandes jogos e fomos superiores em ambos»

Evanilson considerou que a eliminação aos pés do Chelsea deixou um dissabor nos jogadores do FC Porto, uma vez que a equipa portista foi superior aos londrinos nas duas mãos. "Esta eliminação é uma sensação muito má. Fizemos dois grandes jogos, impusemos o nosso ritmo, fomos superiores nos dois jogos. Há que continuar a trabalhar e ir focar no campeonato", salientou o brasileiro, em declarações à Eleven Sports após o apito final.





O avançado mostrou-se orgulhoso pelo percurso dos dragões na competição. "Estamos orgulhosos por chegar até aqui, ter o FC Porto entre as oito melhores equipas da Europa. Vamos continuar a trabalhar para colhermos os frutos", frisou.Evanilson reiterou ainda que, apesar da desvantagem de dois golos trazida da primeira mão, a equipa nunca deixou de acreditar que podia dar a volta ao resultado. "Antes de viajar para cá já acreditávamos que era possível", assegurou o jogador, que tem sido lançado por Sérgio Conceição no decorrer dos jogos e quer continuar a evoluir para ajudar a equipa: "Sempre acreditei e a prova disso foi o jogo na Madeira, para a Taça de Portugal, em que entrei e fiz um golo. Vou trabalhar para evoluir mais."