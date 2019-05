Ex-jogador do Chelsea critica Suárez: «Fiquei feliz pelo Barcelona não ter ido à final por causa dele»

Frank Leboueuf, ex-jogador do Chelsea, criticou duramente Luis Suárez e não escondeu satisfação com o apuramento do Liverpool para a final da Liga dos Campeões. O antigo internacional francês disse não ter nada contra o Barcelona, mas não poupou criticas às atitudes do uruguaio."Gosto muito do Barcelona, mas fiquei feliz por não irem à final devido a Luis Suárez. Não tenho respeito nenhum por um jogador como ele. Sim, é um grande jogador, com uma grande carreira, mas é um batoteiro", atirou em declarações à estação televisiva francesa RMC Sport."Não suporto jogadores destes em campo, é um mau exemplo para os jovens. O que fez com a mão frente ao Gana no Mundial... Estava muito feliz as duas vezes em que mordeu os adversários", finalizou.