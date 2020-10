Expectativa para ver duelo Cristiano Ronaldo-Messi

O sorteio da Liga dos Campeões ditou que Juventus e Barcelona vão ter de coabitar no Grupo G - juntamente com Ferencváros e Dínamo Kiev. O embate entre os dois colossos do futebol europeu é um dos grandes atrativos da fase de grupos, até porque Cristiano Ronaldo voltará a defrontar Messi, algo que não acontece desde que o português saiu de Espanha rumo a Itália, em 2018. Escusado será dizer que este embate está a gerar muita expectativa.

“Cristiano e Messi ainda são os dois melhores jogadores do Mundo. Será um duelo fascinante. Miralem Pjanic também vai encontrar Arthur. Será um jogo dentro do próprio”, disse Nedved, antiga estrela da Juve e atual vice-presidente do clube. Do outro lado, Ronald Koeman atribui todo o favoritismo às duas equipas. “Barcelona e Juventus não têm desculpas para não chegarem aos ‘oitavos’. São as melhores equipas”, frisou o técnico dos catalães.





O primeiro embate entre estas duas verdadeiras lendas está marcado para 28 de outubro, em Turim, para depois em dezembro, a 8, CR7 visitar uma cidade na qual já travou várias batalhas - na altura enquanto jogador do Real Madrid.