Fabinho: «Não esperávamos vencer o FC Porto desta maneira»

O Liverpool goleou o FC Porto no Estádio do Dragão por 5-1, um resultado mais expressivo do que expectável na opinião de Fabinho.





"Viemos com a intenção de ganhar o jogo, respeitando o FC Porto, que é uma equipa muito forte, principalmente quando joga em casa. Esse grupo é o mais difícil da competição e temos de tentar ganhar já todos os pontos possíveis. Foi muito importante conquistar esta segunda vitória e mantermos a liderança. Claro que não esperávamos vencer desta maneira, com cinco golos, mas criámos bastantes oportunidades e até poderímaos ter feito mais. O FC Porto também poderia ter feito mais golos, mas creio que o resultado demonstra o que foi o jogo e o nosso domínio", referiu o jogador do Liverpool.Questionado sobre o que é que fez a diferença, respondeu: "Conseguimos impor a nossa intensidade. Sabíamos que eles iam tentar muitas bolas diretas nos dois avançados e estávamos sempre atentos à segunda bola. Conseguimos isso e fazer entrar muitos primeiros passes e quando a bola chega nos nossso jogadores da frente vamos criar muitas oportunidades e fazer muitos golos."