Fábio Carvalho é baixa do Liverpool em Nápoles

No Grupo A, a partida mais palpitante desta 1ª jornada será no renomeado Diego Armando Maradona entre Nápoles e Liverpool, que nunca derrotou os napolitanos em solo transalpino. Nos reds, que têm atravessado uma onda de lesões, Fábio Carvalho não estará disponível para Klopp. O médio português saiu lesionado ao intervalo do dérbi de Merseyside diante do Everton e não conseguiu recuperar a tempo da estreia na Champions, não tendo viajado para Itália com a comitiva, que conta com Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Nuñez. "Talvez esteja pronto para o fim de semana [jogo frente ao Wolves, para a Premier], mas não temos a certeza absoluta", revelou Jürgen Klopp sobre o jovem luso.

Em Amesterdão, o Ajax tem pela frente o Rangers. Francisco Conceição, único português deste duelo, deve começar no banco de suplentes. Os holandeses sonham repetir a incrível prestação da última temporada na fase de grupos - seis vitórias em seis partidas.