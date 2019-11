Fàbregas 'atira-se' a Artur Soares Dias no Twitter: «Minha mãe...»

O espanhol Cesc Fàbregas criticou esta terça-feira a atuação de Artur Soares Dias no empate (2-2) do Real Madrid na receção ao PSG a contar para a Liga dos Campeões.





Nos últimos minutos da 1.ª parte o árbitro português assinalou um penálti a favor do PSG por falta de Courtois sobre Icardi e expulsou o guarda-redes belga. Face aos protestos dos merengues, Soares Dias recorreu às imagens do VAR e, depois de consultar o monitor, retirou o cartão vermelho a Courtois e reverteu a marcação do penálti por considerar falta de Gueye sobre Marcelo num momento anterior.Na sua conta oficial do Twitter, Fàbregas criticou a atuação de Artur Soares Dias na resolução do lance. "Vamos esquecer as cores por um segundo. Como se pode apitar falta por este toque leve [lance de Gueye com Marcelo]? Até posso entender se apita à primeira, mas ir vê-lo na televisão e pensar que continua a ser falta... onde não há, não há", escreveu o médio de 32 anos que joga atualmente no Monaco.

Numa segunda publicação, Fàbregas também criticou Soares Dias por ter mostrado o cartão vermelho a Courtois: "O mesmo acontece com o cartão vermelho a Courtois, no máximo é amarelo. Minha mãe...", escreveu o antigo jogador de Arsenal, Chelsea e Barcelona.





Olvidemos colores por un segundo. Como puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay. ‍?? — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 26, 2019