Falhou acordo em Londres e Estádio do Dragão ganha força para receber final da Champions

Não houve acordo na reunião desta segunda-feira entre a UEFA e os representantes do governo do Reino Unido sobre o palco da final da Liga dos Campeões e a hipótese Estádio do Dragão ganha mais força.





As autoridades inglesas têm até terça-feira para apresentar todas as garantias que levem à mudança de Istambul para Wembley. Inicialmente agendada para o Estádio Olímpico Atatürk, a final poderá ter um novo palco. Londres foi apontada como primeira solução, surgindo agora também o Porto como hipótese.O 'New York Times' avançou domingo que a cidade do Porto era uma "alternativa" que estava a ser "considerada"."Autoridades em Portugal comunicaram à UEFA que também poderiam receber a final, talvez no Porto, depois de o governo britânico ter incluído Portugal na lista de países para os quais os seus cidadãos podem viajar sem ter de ficar em quarentena no regresso", detalhou o jornal.A confirmar-se a hipótese avançada pelo 'New York Times', será a terceira vez que Portugal recebe a final da Liga dos Campeões, sendo que as duas primeiras tiveram como palco o Estádio da Luz, em Lisboa.Na época 2013/14, o Real Madrid bateu o Atlético Madrid por 4-1, após prolongamento. Na temporada transata, devido à pandemia, a capital portuguesa acolheu a 'final 8' da Champions com jogos em Alvalade e na Luz. O recinto do Benficavoltou a receber o jogo decisivo da liga milionária coroou o Bayern Munique como campeão europeu, após triunfo (1-0) sobre o PSG.