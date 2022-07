Fangueiro apura-se para a próxima fase da Champions

Depois do triunfo (1-0) na 1ª mão, o Dudelange de Carlos Fangueiro voltou a bater os albaneses do Tirana, agora por 2-1, e confirmou o apuramento para a 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A equipa do técnico português, que contou os lusos Mohcine Hassan (titular) e Francisco Ninte (lançado aos 85’), marcou por Bojic (49’) e Sinani (61’). Na próxima ronda, o Dudelange, campeão do Luxemburgo, terá pela frente o vencedor do duelo entre o Pyunik (Arménia) e o Cluj (Roménia), que ficou 0-0 no primeiro jogo. Já o Tirana segue para a 3ª pré-eliminatória da Conference League.

Quem desiludiu foi o Lech Poznan, de Joel Pereira, Pedro Rebocho e João Amaral – Afonso Sousa falhou o duelo devido a lesão –, que saiu goleado (1-5) do Azerbaijão frente ao Qarabag. O campeão polaco marcou logo no primeiro minuto por Velde, com assistência de João Amaral, mas acabou por ser surpreendido e seguiu-se um festival ofensivo da formação da casa, que faturou por Kady Borges (14’ e 74’), Ozobic (42’), Kevin Medina (56’) e Huseynov (77’) e atirou o Lech Poznan para a Conference.

Nevoeiro adia jogo

Nota ainda para o encontro entre o KÍ (Ilhas Faroé) e o Bodo/Glimt (Noruega), que estava agendado para ontem mas só será disputado hoje uma vez que a comitiva da equipa norueguesa só conseguiu aterrar em Tórshavn ontem devido ao intenso nevoeiro na capital das Ilhas Faroé.