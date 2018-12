Fatih Terim focado em vencer o FC Porto e garantir a Liga Europa

O treinador dos turcos do Galatasaray manifestou est asegunda-feira vontade de vencer na terça-feira o FC Porto, na sexta e última jornada do grupo D da Liga dos Campeões, e dessa forma manter-se nas provas europeias."Se vencermos, vamos para a Liga Europa", afirmou Fatih Terim, na conferência de imprensa de antevisão da partida de Istambul, numa altura em que está em aberto no grupo D apenas a disputa pelo terceiro lugar, tendo o FC Porto já assegurado o primeiro posto e o Schalke 04 o segundo, equipas apuradas para os oitavos de final da 'Champions'.O Galatasaray está em vantagem para seguir para a Liga Europa, ao ocupar o terceiro lugar com mais um ponto do que os russos do Lokomotiv de Moscovo - que jogam na Alemanha -, tendo ainda vantagem no confronto direto."Teremos de esperar pelos resultados dos dois jogos para saber se o garantimos [apuramento para Liga Europa]. Este é um troféu que o Galatasaray já ganhou antes [1999/2000] e que quererá disputar até ao final", disse o técnico turco.Fatih Terim desejou ainda sucesso ao FC Porto no que resta da competição: "Eu disse-vos na primeira conferência de imprensa que o FC Porto era uma boa equipa, a melhor do grupo. Desejo-lhes sucesso."O defesa brasileiro Mariano Ferreira salientou a importância do encontro de terça-feira para o Galatasaray."Temos consciência da importância do jogo de amanhã [terça-feira]. Vai ser um jogo duro, contra uma equipa importante. O FC Porto é sempre uma equipa perigosa", afirmou o jogador.Galatasaray e FC Porto defrontam-se na terça-feira em jogo da sexta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov.