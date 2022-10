FC Porto apurado para os 'oitavos' da Champions: as contas para chegar ao 1.º lugar

O FC Porto está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Após a goleada em casa do Club Brugge ( 0-4 ), a equipa portista viu o Atlético Madrid empatar ( 2-2 ) em casa com o Bayer Leverkusen e, assim, garantiu já a qualificação. Falta apenas saber se em 2.º ou 1.º. Para acabar na liderança do grupo B, os dragões só precisam de fazer melhor do que os belgas na derradeira jornada - as duas equipas estão separadas por 1 ponto. Apenas um triunfo do Brugge deixa o FC Porto sem qualquer hipótese de terminar no topoDe referir que em caso de igualdade pontual entre belgas e portugueses a finalizar a fase de grupos (ou seja, derrota do Brugge e empate do FC Porto na última jornada), é o conjunto de Sérgio Conceição quem fica em 1.º, pois tem melhor diferença de golos (+4 contra +3) - as duas formações estão empatadas no confronto direto, o critério seguinte de desempate a seguir ao confronto direto.Na última ronda, o FC Porto recebe o Atlético Madrid, ao passo que o Brugge vai até Leverkusen.- Fizer um resultado melhor do que o Club Brugge (em caso de igualdade pontual o FC Porto fica em primeiro)1.º Club Brugge, 10 pontos (7-4 em golos)2.º FC Porto, 9 (10-6)3.º Atlético Madrid, 5 (4-7)4.º Bayer Leverkusen, 4 (4-8)