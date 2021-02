FC Porto foi exceção à regra na primeira mão dos 'oitavos' da Champions

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões ficou concluída esta quarta-feira e o FC Porto foi a única equipa a conseguir vencer atuando na condição de visitado.





O triunfo (2-1) dos dragões diante da Juventus, de Cristiano Ronaldo, foi mesmo a exceção à regra, já que nas outras sete partidas todas as equipas visitantes levaram a melhor sobre os respetivos adversários e por isso mesmo não se registou qualquer empate.Entre outras curiosidades, o Real Madrid 'salvou a honra' das equipas espanholas com a vitória em Itália , sobre a Atalanta, já que Atlético Madrid, Barcelona e Sevilha perderam os seus jogos. Nota também para os três representantes ingleses (Manchester City, Liverpool e Chelsea), pois todos eles conseguiram ganhar. Já as três equipas italianas (Lazio, Atalanta e Juventus) acabaram derrotadas.Resultados da 1.ª mão dos 'oitavos':Atlético Madrid-Chelsea, 0-1Lazio-Bayern Munique, 1-4Atalanta-Real Madrid, 0-1Borussia M'Gladbach-Manchester City, 0-2Barcelona-Paris Saint-Germain, 1-4RB Leipzig-Liverpool, 0-2Sevilha-Borussia Dortmund, 2-3