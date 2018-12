O FC Porto fechou com chave de ouro a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer por 3-2 na visita ao reduto do Galatasaray . Com este resultado, os dragões chegaram aos 16 pontos e cimentaram o seu primeiro lugar no Grupo D, no qual somaram cinco vitórias e um empate. Juntamente com os portistas para os 'oitavos' segue também o Schalke 04, que esta tarde, à mesma hora, levou de vencido o Lokomotiv Moscovo