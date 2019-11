Felipe e o pisão a Ronaldo: « Pedi-lhe desculpa e ele entendeu»

Na segunda parte do Juventus-Atlético Madrid , o defesa da formação espanhola Felipe pisou Ronaldo, um lance casual, como explicou o ex-jogador do FC Porto."Foi normal, ele entendeu. Pisei-o, mas foi sem querer e pedi-lhe desculpa logo a seguir. Ele entendeu as minhas desculpas e peço desculpa novamente", referiu Felipe no final do jogo da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória da Juventus, por 1-0, com golo de Dybala