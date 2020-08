Figo enaltece organização da Champions em Lisboa

Luís Figo, ex-internacional português, enalteceu o facto de Lisboa ter sido a cidade escolhida pela UEFA para organizar a ‘final 8’ da Liga dos Campeões. “Estou muito feliz por estar de volta à minha cidade e ao meu país. É uma honra para nós ter a oportunidade de receber a ‘final 8’ da Liga dos Campeões este ano. Um ano muito difícil para todos em termos do que está a acontecer a nível mundial com o vírus, mas acho que felizes ao mesmo tempo porque é possível terminar a época de futebol e trazer de volta a Portugal a melhor competição de clubes do Mundo ”, salientou na UEFA TV. Recorde-se que Figo venceu a prova por uma única vez na sua carreira. Em 2001/02, ao serviço do Real Madrid, festejou a conquista do troféu, após vitória por 2-1 sobre o B. Leverkusen.