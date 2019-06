Figo: «Ganhar a Liga dos Campeões foi um sonho tornado realidade»

Luís Figo guarda grandes recordações da vitória na Liga dos Campeões, ao serviço do Real Madrid. Entrevistado pela Eleven Sports o antigo jogador lembra que esta é a melhor competição de clubes do mundo e que todos os jogadores querem estar na final e ganhá-la."As recordações que tenho são as melhores possíveis. Trata-se de jogar a melhor competição ao nível de clubes do mundo, com a felicidade de termos ganho. As recordações são memoráveis. Mas ao mesmo tempo foi um ano difícil para mim porque tive uma lesão importante e acabei o ano a sofrer. Todavia, compensou ter ganho essa final", referiu o antigo internacional português.Figo não tem dúvidas que foi um dos pontos mais altos da sua carreira. "Desde que me lembro de assistir pela televisão à antiga Copa da Europa sempre sonhei poder um dia estar presente numa final. Nessa altura é sempre difícil prever o que vai acontecer, mas foi um sonho que se tornou realidade."Hoje Luís Figo colabora com a UEFA e espera que a final desta noite, que opõe o Liverpool ao Tottenham, seja um êxito. "Vais ser um dos eventos mais vistos em todo o Mundo. Madrid, pela cidade grande que é, merecia um evento deste tipo e para a UEFA é a cereja no topo do bolo. Ano após ano esta competição é a que dá mais prestígio, não só à UEFA como às equipas que estão na final. E sobretudo à que vence. Espero que seja um grande jogo de futebol, o ambiente será extraordinário."Prognósticos? Figo não esconde a simpatia pelos reds. "Arriscaria um 2-1 a favor do Liverpool. É uma equipa que sigo desde jovem, normalmente eram assíduos na Copa da Europa. Tenho essa tendência, apesar de ter de estar um pouco imparcial..."