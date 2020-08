Figo: «Messi no Real Madrid como eu? É quase impossível»

Numa altura em que muito se especula sobre a permanência de Lionel Messi no Barcelona, um jornalista espanhol questionou Luís Figo se aconselharia Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, a contratar a principal estrela do eterno rival, protagonizando dessa forma uma transferência igual à de 2000, quando o português trocou os catalães pelos merengues.

“Creio que este ano seja praticamente impossível algum clube pagar a cláusula de rescisão de Messi ou suportar o seu custo salarial. Na atual conjuntura, onde o mercado parece estar muito condicionado devido à pandemia, vejo quase impossível que possa acontecer algo idêntico à minha transferência de há quase 20 anos”, respondeu Luís Figo, que abordou ainda a derrota do Inter na final da Liga Europa: “Foi realmente uma pena...”





