Final da Luz foi há cinco anos e UEFA recorda os melhores momentos

Foi há precisamente cinco anos que Lisboa se tornou numa réplica da cidade de Madrid, com a final da Liga dos Campeões entre Real e Atlético. O Estádio da Luz foi o palco do jogo, onde 60.976 espectadores, na sua maioria espanhóis, viram os merengues erguer o histórico 10.º troféu na competição. 47 anos depois, a 'Orelhuda' voltou a disputar-se em Portugal.Após um golo de Diego Godín aos 36 minutos, o Atlético foi aguentando a vantagem, mas aos 90'+3 Sergio Ramos teve literalmente cabeça para bater Courtois e levar o encontro para prolongamento e aí imperou o poderio do Real Madrid, com golos de Bale, Marcelo e Ronaldo que fixaram o resultado final em 4-1.A UEFA não esqueceu a data e assinalou-a esta sexta-feira com um vídeo de alguns dos melhores momentos: