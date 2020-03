Final entre Benfica e Manchester United nos melhores jogos de sempre

O jornal 'Marca' está a aproveitar o interregno competitivo para recordar os 50 jogos mais memoráveis da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões e hoje é destacada a final entre Manchester United e Benfica disputada no antigo Estádio de Wembley a 29 de maio de 1968.





A partida ganhou especial relevância pois voltava a colocar frente a frente Eusébio e Bobby Charlton, duas das grandes figuras do Mundial de 1966 onde Portugal não chegou à final fruto da eliminação frente à Inglaterra.

A final europeia foi bem disputada com Bobby Charlton a colocar os 'red devils' em vantagem já na segunda parte, mas Jaime Graça ainda empatou na fase final do encontro e levou o jogo a prolongamento. Nos 30 minutos suplementares os ingleses mostraram maior frescura física e acabaram por vencer por 4-1 com mais um golo de Charlton, outro de Best e o restante apontado por Kidd.