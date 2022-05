E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santiago Bernabéu viveu uns minutos finais dos 90 minutos épicos no duelo entre Real Madrid e Man. City , com os merengues a conseguirem marcar dois golos no espaço de apenas um minuto e meio. Dois golos importantíssimos, que obrigaram a discussão da eliminatória a seguir para prolongamento.