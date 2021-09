Firmino: «Demonstrámos caráter de uma equipa que quer ser campeã»

Roberto Firmino bisou na goleada do Liverpool frente ao FC Porto e, no final do encontro, mostrou-se satisfeito pelo feito, tendo ainda destacado a postura que a equipa teve ao longo da partida.





"Muito feliz pela minha entrada e por ter ajudado a equipa a ganhar o jogo. Viemos cá para ganhar e foi isso que demonstramos dentro do campo, um caráter de uma equipa que quer ser campeã", sublinhou o avançado dos reds.