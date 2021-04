Flick quer repetir Lisboa: «Como vamos travar Neymar e Mbappé? Poucas coisas mudaram»

Hansi Flick, treinador do Bayern, quer repetir o desfecho (agora a duas mãos...) da final de Lisboa, na qual o clube alemão superou o PSG. “Como vamos travar Neymar e Mbappé? Poucas coisas mudaram desde a final. Temos de estar bem posicionados e reagir muito rapidamente quando perdermos a bola. Mas não podemos ficar obcecados com esse momento do jogo, precisamos de confiar em nós para podermos atacar”, diz o alemão, de 56 anos.

Neuer continua a ser o muro do Bayern e... o pesadelo do PSG. “Se eles ainda têm sonhos maus com o nosso guarda-redes? Nós também não conseguimos dormir bem após a final [risos]. Mais a sério. Quando se perde um jogo daqueles sofre-se uma grande ‘pancada’. Não queremos passar por uma situação daquelas. O Neuer mostrou naquela noite que é um guardião de craveira mundial. É uma vantagem tê-lo do nosso lado”, diz Hansi Flick.

Choupo-Moting deve ser titular devido à lesão de Lewandowski e ao facto de Gnabry ter contraído Covid-19. Hansi Flick revela que Choupo-Moting, ex-PSG, tem ainda a função... de espião. “Troco sempre impressões com os jogadores que vieram dos outros clubes”, refere o ‘chefe’ de Tiago Dantas. * n.p.